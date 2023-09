IGOR PAMIĆ: "Ništa od spektakla u derbiju. Hajduk nema ekipu da napadne Dinamo"

U nedjelju 1. listopada na Poljudu nas u 10. kolu SuperSport HNL-a očekuje najveći hrvatski derbi između vodećeg Hajduka i trećeplasiranog Dinama, koji uz utakmicu manje ima priliku preskočiti najvećeg rivala u direktnom okršaju.

Ulaznice za utakmicu ekspresno su rasprodane. Dinamovce će dočekati prepune poljudske tribine i trenutno vodeća ekipa lige. Izabranici Ivana Leke imaju dva boda prednosti i utakmicu više u odnosu na ekipu Sergeja Jakirovića.

Momčad koja u derbiju uspije doći do sva tri boda kolo će završiti na prvom mjestu s prednošću ispred najvećeg rivala i velikim psihološkim impulsom u borbi za titulu. Teško se oteti dojmu da bi obojica trenera u ovom trenutku prihvatili po bod, ali s obzirom na kvalitetu obje ekipe, samo jedan trenutak može odlučiti utakmicu u korist Bijelih ili Modrih.

Najveći derbi hrvatskog nogometa je za Index najavio Igor Pamić. Evo što je otkrio:

Nemojmo očekivati spektakl. Dinamo, a pogotovo Hajduk neće ništa riskirati

Nemojmo očekivati spektakl. Razlog je jasan, siguran sam da ni jedna ni druga momčad neće srljati i da neće previše riskirati. Lanjski derbi na Poljudu koji je završio bez golova najbolji je dokaz te prognoze. Tada Hajduk nije želio previše riskirati, bod mu je odgovarao, Dinamo se također nije pretjerano trudio zabiti i dobili smo utakmicu kakvu smo dobili.

Pogotovo ne vjerujem da će Hajduk biti taj koji će napasti od prve minute. Splićani jednostavno nemaju kadar da bi to napravili. Napadački dio im je jako loš i teško da će se odmah otvoriti i riskirati da prime gol koji lako može prelomiti utakmicu.

Doveli su dosta igrača, a riješili su se Kalinića i Mlakara, koji su uz Livaju bili jedini gol-igrači. Tako da sumnjam da će Bili jurišati jer niti u jednom segmentu nemaju profil igrača za takav stil igre.

S druge strane, Dinamo će tražiti pobjedu, to je sigurno, ali teško je da će i oni navaliti od prvog sučevog zvižduka. Prije bih rekao da će strpljivo čekati neku šansu i da će pokušati na individualnu kvalitetu svojih pojedinaca zabiti gol. No ovo je derbi, svašta se može dogoditi. Može odmah na početku pasti neki pogodak koji će susret odvesti nekim sasvim drugim smjerom.

Livaja nije ništa lošiji nego prije, samo sad ima jedan novi problem. A onda taj problem postaje Hajdukov problem

Marko Livaja je ključni igrač Hajduka. Od njega sve počinje i s njim sve završava. Međutim, Marko je sad nervozan. Ne igra on ništa drugačije nego kad se vratio u Split. Sad samo nema statistiku koju je imao. Kod njega se vidi nervoza. Nervoza je to i zbog lošijih izdanja Hajduka, ali tišti ga i jedan puno veći problem, a to je sve ono što se događa s njim u kontekstu reprezentacije.

Je li pjevao to što je pjevao ili nije pjevao, je li se tukao ili se nije tukao... Sve ga to čini jako nervoznim, a Hajduk ima taj problem da je, kad je Marko nervozan, onda i cijela ekipa nervozna. Ne bih rekao da bi Hajduk trebao biti nezadovoljan situacijom na ljestvici.

U prvih pet kola je imao sve pobjede, ali nije baš blistao. Imali su Bili puno sreće, koja im je onda protiv Istre i Gorice okrenula leđa. Hajduk je sad u jednoj muci, traženju. Doveli su jako puno igrača, a svi ti igrači su realno upitne kvalitete. Leko ima jako težak zadatak sve to skupa posložiti. Zato ponavljam da mi Hajduk nije razočaranje, dapače, mogu biti itekako zadovoljni sezonom do sada.

Jakirović je Dinamu vratio mir i vjeru

Jakirović je stigao u Dinamo u jako nezgodnom trenutku. Momčad je ispala od AEK-a na onaj nesretni način, ostala je bez Livakovića, Šutala i Ivanušeca, i kad tako gledamo na stvari vidi se da je svojim stilom vođenja momčadi, drskim i odlučnim stavom vratio vjeru i mir u momčad. Kako je ostao bez tri jako važna igrača, Jakirović je napravio fantastičan potez kad je dao povjerenje nekim igračima koji su bili odbačeni i pogodio je s tim. Vratio je i Ademija i kupio je ambijent i navijače.

No treba biti pošten i priznati da je Dinamo imao i puno sreće. Sjetimo li se kako je igrao u Osijeku 60 minuta i na koji je način pobijedio tu utakmicu, shvatit ćemo da je ta utakmica bila prekretnica. Nakon Osijeka momčad je dobila energiju i proigrala je. Na neke stvari trener može itekako utjecati, ali na neke puno više utječu neki vanjski segmenti nego taktičke zamisli trenera. To je nogomet.

Jedan trenutak i jedna utakmica promijenili su momentum i Hajduku i Dinamu. Hajduk je po meni tu pogriješio

Također, moram reći, baš tada, kad je Dinamo slavio u Osijeku, Hajduk je dan ranije izgubio doma od Istre nakon onog spornog gola u 100 i nekoj minuti. Hajduk je tada po meni napravio pogrešku što se više bavio time je li Dinamo nagrađen u Osijeku od strane sudaca nego vlastitom igrom i porazom od Istre. Tu je Dinamo profitirao.

Žaper je iz Osijeka stigao kao veliko pojačanje i igrač s velikim potencijalom, ali ne bih se previše bavio tim hoće li igrati u derbiju od početka i treba li igrati. Hajduk ima dobrog, kvalitetnog trenera koji je nakon dugo vremena prvi, koji je s njima svaki dan i koji će najbolje znati kako ga najbolje iskoristiti.

Za ono malo što je odigrao otkako je stigao u Hajduk, Žaper je pokazao kvalitetu, želju i entuzijazam, ali na Leki je odluka. Morate znati da su Split i Hajduk posebne sorte. Tamo si deset dana kralj, za deset dana više nisi. U Hajduku mogu uspjeti samo psihološki jaki momci, koji imaju i kvalitetu, ali i jako samopouzdanje. Leko je taj koji mora procijeniti je li Žaper momentalno taj koji može odgovoriti svim zadacima u derbiju.

Poljud teret i pritisak? Gluposti, tko to ne može podnijeti, ne treba se baviti nogometom

Što se tiče atmosfere na Poljudu i priča da je ona velika prednost, ali u neku ruku i teret igračima Hajduka, to su za mene gluposti. Tko ne može podnijeti taj teret, ili ako hoćete pritisak, onda se taj ne može baviti nogometom. Nebitno pričamo li o treneru ili o igračima.

Čim si došao u Hajduk, moraš znati da si došao u atmosferu koja od tebe traži trofeje, moraš znati kakve su amplitude od euforije do razočaranja jer ako nisi za to spreman, onda bolje da nisi ni potpisao ugovor. Međutim, nisu igrači za to krivi. Hajduk mora u budućnosti puno bolje pogađati s izborom kadra koji može igrati na Poljudu, prokomentirao je za Index Igor Pamić.

