Ignorirao policiju, vozio pod zabranom i odbio testiranje: 21-godišnjaku kazna gotovo 4.000 eura

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik u subotu, 28. ožujka, oko 19 sati tijekom redovne kontrole prometa zaustavili su 21-godišnjeg vozača osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, koji je počinio niz ozbiljnih prekršaja.

Kontrolom je utvrđeno da je mladić upravljao vozilom kojem je istekla valjanost prometne dozvole, ali i da je vozio unatoč važećoj zabrani upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Situacija je dodatno eskalirala kada se vozač nije zaustavio na znak policijskih službenika, i to unatoč uključenim zvučnim i svjetlosnim signalima. Nakon što je zaustavljen, odbio je testiranje na prisutnost alkohola i droga, kao i izuzimanje krvi ili urina radi daljnje analize.

Policija je kod njega pronašla i dva grama marihuane, koju je posjedovao neovlašteno.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.953,61 eura, što je ujedno i najveća izrečena kazna u ovom slučaju. Uz to, izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.