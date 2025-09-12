Iduća tri tjedna u jednoj ulici u Stobreču odvijat će se radovi, stanare se moli za strpljenje

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

"U ponedjeljak, 15. rujna započinju radovi u ulici Put Svetog Lovre u Stobreču. Obavještavamo cijenjene građane da će , zbog izvođenja radova, dio ulice Put Svetog Lovre biti privremeno zatvoren za promet. Tijekom trajanja radova pristup Ivankovoj i Mornarskoj ulici biti će moguć isključivo ulicom Put Orišca. Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.

Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji", poručuju iz ViK-a.

Planirano trajanje radova navedene faze je tri tjedna.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.