Identificirana tijela 24 žrtve požara u Švicarskoj, pronađeno tijelo državljanina Srbije

Švicarska se još uvijek nosi s posljedicama strašnog požara u baru Le Constellation u Crans-Montani, koji je u novogodišnjoj noći odnio najmanje 40 života, a 119 osoba ozlijedio. Četiri dana nakon tragedije, jedna od najgorih u modernoj povijesti zemlje, vlasti nastavljaju s mukotrpnim radom na identifikaciji žrtava, dok se paralelno vodi i istraga o uzrocima požara, piše švicarski portal Le Nouvelliste.

Državno tužiteljstvo otvorilo je kaznenu istragu protiv dvojice voditelja objekta, sumnjajući na nehajno ubojstvo, nanošenje tjelesnih ozljeda i izazivanje požara. Dosad su identificirane 24 osobe, većinom mladi ljudi, a tijela su predana obiteljima.

Danas je kantonalna policija Valaisa potvrdila identifikaciju 16 žrtava. Među njima su četiri Švicarke u dobi od 14, 15 i 18 godina te šest Švicaraca od 16 do 31 godine, uključujući i Stefana Ivanovića (31) koji ima dvojno državljanstvo Švicarske i Srbije, a radio je u baru kao zaštitar, prenosi Večernji list.

Identificirani su i dvojica 16-godišnjih Talijana, 16-godišnji državljanin Italije i UAE, talijanski golfski talent Emanuele Galeppini, kao i 18-godišnji Rumunj, 39-godišnji Francuz te 18-godišnji Turčin. Policija najavljuje da se identifikacija ostalih žrtava intenzivno nastavlja.

Istraga se usmjerila i na sigurnosne uvjete u baru, s posebnim naglaskom na zvučnoizolacijske materijale koji bi, prema prvim saznanjima, mogli biti uzrok požara. Prema fotografijama snimljenima u objektu, list NZZ am Sonntag nagađa da su korišteni jeftini i lako zapaljivi materijali.

"Provjeravamo je li taj materijal bio u skladu s propisima. To još ne znamo", rekla je gavna tužiteljica Béatrice Pilloud izjavila je.Također se ispituje je li unutarnja obnova bara imala sve potrebne dozvole – u posljednjih jedanaest godina nije zabilježen nijedan službeni zahtjev za građevinsku dozvolu, iako zakon dopušta iznimke za manje radove.

Dvoje voditelja bara, točnije vlasnici, protiv kojih je pokrenuta istraga, ostaju na slobodi. Iako je tužiteljstvo imalo mogućnost odrediti im pritvor zbog opasnosti od bijega, s obzirom na to da su francuski državljani, to nije učinjeno.