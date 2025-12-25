Ibrahimović razbjesnio katolike: "Jado. Ti podržavaš antikrista"

Nogometna legenda Zlatan Ibrahimović i ove je godine izazvao burne reakcije javnosti, ovoga puta božićnom objavom na društvenim mrežama. Na svom službenom profilu na Instagramu uputio je čestitku vjernicima uz poruku „Merry Chriztmaz“, koju je popratio fotografijom statue na stolu s podignutim srednjim prstom.

Objava je, očekivano, podijelila njegove pratitelje. Dok su jedni u svemu vidjeli prepoznatljiv Ibrahimovićev smisao za ironiju i provokaciju, drugi su reagirali oštro i s negodovanjem. U komentarima su se nizale poruke poput: „Drag si mi, ali nisi normalan“, „bahato i nepotrebno“ te optužbe da vrijeđa vjerske osjećaje.

Ibrahimović je i ranije znao koristiti blagdanske trenutke za nekonvencionalne poruke, a čini se da ni ovaj put nije odstupio od imidža sportaša koji ne zazire od kontroverzi.