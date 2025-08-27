Iako je HNK Hajduk službeno predstavio Guillamona i Gonzaleza, sada stigla nova vijest: "Odgađa se najavljena..."

HNK Hajduk je tijekom utorka objavio da su Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez službeno novi igrači prve momčadi.

Guillamon, 25-godišnji veznjak, dolazi kao slobodan igrač nakon sporazumnog raskida ugovora s Valencijom. S Bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine.

Gonzalez, 28-godišnji stoper, stiže na posudbu do kraja aktualne sezone iz redova španjolskog drugoligaša Almerije.

Prvotno je danas bila planirana konferencija za medije, no ista je otkazana. Transferi su, unatoč tome, službeno potvrđeni od strane kluba.

- Ovim putem Vas obavještavamo kako se odgađa najavljena konferencija za medije.

Predstavljanje Huga Guillamona i Edgara Gonzaleza održat će se u novom terminu o kojem ćemo Vas pravovremeno obavijestiti - izvijestio je Hajduk.