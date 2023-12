I TO SMO DOČEKALI! Ovogodišnji Božić u znaku sunca i topline, neki će ga možda dočekati na plaži

Jučer je počela kalendarska zima, a prilično je izvjesno da se zima po vremenskim prilikama neće ukazati barem do kraja aktualne godine. Sve dane do konca prosinca pratit će natprosječna toplina. Iako danas ponegdje može prolazno biti vrlo slabe kiše, dani će dominantno biti suhi, a dolazak juga i ciklone moguće tek posljednjeg vikenda u godini.

Danas će biti promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će u većini predjela biti suho, lokalno može pasti malo kiše, većinom na jugu. Veći dio dana puhat će slab vjetar, no tijekom jutra jačat će tramontana koja će najjača biti sredinom dana kada prema otvorenom moru može biti vrlo jakih udara. Slabit će popodne. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 5 do 12°C, najviše dnevne od 10 do 17°C.

Promjenjivo oblačno i većinom suho bit će u subotu. Mjestimice je moguća magla. Na moru, osobito otvorenom i dalje će biti umjerene do jake tramontane, uz obalu većinom slab vjetar južnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 4 do 11°C, najviše dnevne od 10 do 17°C.

Nedjelja će biti djelomično sunčana i suha, ali je ujutro mjestimice moguća magla. Puhat će slabo jugo, na moru tek ponegdje umjereno. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na subotu.

Badnja večer bit će vedra, bez značajnog vjetra. Tek na moru može biti slabog do umjereno juga i levanta. Očekivane temperature bit će od 4 na sinjskom području do 12°C na vanjskim otocima.

U ponedjeljak (Božić) nastavak pretežno sunčano i suhog vremena.

Stabilno će biti i u danima iza, uz natprosječnu toplinu. Promjena vremena moguća je tek u dane sljedećeg vikenda.