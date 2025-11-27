I po kiši i po buri. Svi ga vozači obožavaju: Mate stoji na najprometnijem raskrižju i spašava Splićane od prometnog kaosa

U Podstrani postoji jedan čovik koji ne nosi plašt, ali ga svi zovu našim malim superjunakom.
Kiša, bura, sunce – njega ništa ne može zaustavit.
Prometni redar Mate Glibota, smireno i pažljivo, regulira promet i pazi da promet kroz raskrižje Stobreča i TTTS-a teče glatko.
Svaki automobil i pješak prolazi sigurno zahvaljujući njegovoj predanosti.
Hvala ti, Mate, što svakodnevno spašavaš promet i živce vozača.
"Kiša, bura, sunce — on je uvijek tu. On regulira promet i spašava Podstranu od gužvi. Zato ti, Mate, hvala.", objavljeno je na stranici Podstrana Portal.
