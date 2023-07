I OVE GODINE U SPLITU Organizira se "Akcija Split Style By MoSt"

Udruga MoSt i ove godine organizira promotivno – humanitarnu akciju pod nazivom Split Style By MoSt, u petak, 14.7.2023. godine od 18 sati na splitskoj Rivi.

"Cijela ideja je nastala s ciljem radne aktivacije naših korisnika koji zbog zdravstvenih problema i poteškoća nemaju mogućnost samostalnog rada. Kroz Split Style By MoSt osjećaju se korisnim uz veliku pozitivnu energiju svih sudionika.

Na Rivi vas osim korisnika očekuju i volonteri te suradnici naše Udruge. Kao i u svim dosadašnjim akcijama, dio prihoda ide našim korisnicima, a drugi dio za nabavku novih materijala za tisak.

Važno je i istaknuti kako nekoliko radno sposobnih korisnika iz našeg Centra za beskućnice/ke ovo ljeto radi, a na nama je da podržimo svaku priliku za samostalan rad i samostalan život", otkrivaju iz Udruge MoSt te nadodaju:

"Svi ste dobrodošli i sutra je jedinstvena prilika za kupnju originalnih majica i vrećica kreiranih u našoj maloj tiskari, sudjelovanja u nagradnim igrama i opuštanja uz laganu glazbu našeg DJ-a", zaključuju.