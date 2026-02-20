I ove godine praktičnim radionicama obilježen Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti

Povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, Informatički klub Futura u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika i Zajednicom tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, organizirao je dvije radionice za cure i djevojke na kojima se učilo o struji i jednostavnim i motornim strojevima.

Dinka Lale iz Informatičkog kluba Futura održala je radionicu šarenog strujnog kruga, na kojoj su cure kroz praktičan rad učile osnove strujnog kruga. Spajale su osnovne elektroničke komponente koristeći specijalizirane setove, istraživale kako rade LED diode i ventilatori ovisno o vrsti spoja, a na kraju su imale priliku isprobati i senzor ravnoteže te su naučile koristiti multimetar.

Radionicu LEGO jednostavni i motorni strojevi vodio je tajnik Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Na radionici su se polaznice zabavile otkrivanjem prirodnih pravila i razumijevanju sila, gibanja i interakcije pomoću jednostavnih i praktičnih vježbi. Koristeći širok izbor LEGO elemenata gradile su, proučavale, testirale i poboljšavale svoje motorne strojeve.

Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti obilježava se 11. veljače, a proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2015. godine s ciljem promicanja ravnopravnosti žena i djevojaka u znanosti i obrazovanju, osobito u procesima donošenja odluka. Budući da je ove godine 11. veljače održana školska/klupska razina 68. natjecanja mladih tehničara, obilježavanje ovog dana organizirano je s malim zakašnjenjem.