I nebo je proplakalo. Rijeke ljudi na sprovodu Ilije Naletilića na Lovrincu: "Duša grada, svakome je želio pomoći"

Na splitskom gradskom groblju Lovrinac danas je održan posljednji ispraćaj Ilije Naletilića, uglednog splitskog poduzetnika te bivšeg predsjednika i člana Nadzornog odbora Košarkaškog kluba Split. Vijest o njegovoj smrti proteklih je dana duboko pogodila sportsku i poslovnu zajednicu Splita, ali i znatno šire.

Na sprovodu se okupilo više stotina ljudi – obitelj, rodbina, prijatelji, suradnici i štovatelji iz Splita, cijele Dalmacije i Hercegovine. Brojna okupljena lica svjedočila su o čovjeku koji je, kako su mnogi isticali, ostavio dubok trag ne samo u sportu i poduzetništvu, nego i u svakodnevnom životu grada.

Ilija Naletilić bio je dugogodišnje vezan uz Košarkaški klub Split, kojem je predsjedao od 2010. do 2013. godine, a i nakon toga ostao aktivno uključen u rad kluba kroz Nadzorni odbor. U KK Split od njega su se oprostili emotivnom porukom u kojoj su ga opisali kao dobrotvora i čovjeka izuzetne energije, ističući da za njega nikada nije postojala nerješiva situacija kada je klub bio u pitanju.

Tijekom godina Naletilić je među sportskim djelatnicima bio prepoznat kao osoba spremna pomoći u najtežim trenucima, često nenametljivo i bez potrebe za isticanjem. Upravo takvog – kao dobrog duha Splita i čovjeka velikog srca – pamtit će ga i oni koji su danas došli na Lovrinac kako bi mu u tišini i dostojanstvu uputili posljednji pozdrav.

Posljednji ispraćaj protekao je u snažnoj, ali mirnoj atmosferi, ispunjenoj poštovanjem i zahvalnošću za sve što je Ilija Naletilić tijekom života dao ljudima i zajednici kojoj je pripadao.