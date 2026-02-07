Preminuo Ilija Naletilić

Splitsku sportsku i poslovnu zajednicu pogodila je vijest o smrti Ilije Naletilića, poznatog poduzetnika te dugogodišnjeg predsjednika i člana Nadzornog odbora Košarkaškog kluba Split.

Naletilić je godinama bio povezan s klubom s Gripa, a funkciju predsjednika obnašao je od 2010. do 2013. godine. I nakon toga ostao je aktivno uključen u rad kluba, sudjelujući u njegovu razvoju i djelovanju kroz Nadzorni odbor.

Iz KK Splita oprostili su se od njega emotivnom porukom:

“Napustio nas je naš dugogodišnji predsjednik (od 2010. do 2013. godine) i član Nadzornog odbora Ilija Naletilić. Obitelji iskreno saučešće, Iliju ćemo pamtiti kao dobrotvora, čovjeka izuzetne energije koji je vukao klub niz godina i za njega nikada nije bilo nerješive situacije. Ilija, hvala ti za sve! Tvoj KK Split.”

Tijekom svog djelovanja u klubu Naletilić je ostavio značajan trag, a među sportskim djelatnicima bio je poznat po angažmanu i spremnosti pomoći u zahtjevnim trenucima za klub.