I Lovrić iz Kerumove stranke oštro napao Marijanu Puljak

Nakon reakcije HDZ-ove Ivane Runjić, oglasio se i Dalibor Lovrić, vijećnik HGS-a u Gradskom vijeću Splita, koji je na društvenim mrežama oštro komentirao slučaj vezan uz Marijanu Puljak.

U priopćenju je napisao:

– Marijana Puljak je oštetila tuđe vozilo i onda u stilu osobe koja je stekla visoke službe postala lakša od dima. Nestala s mjesta nesreće. S njom je u autu bio znanstvenik plemenite čeone građe koji joj je cikutljivim glasom rekao kako mu se čini da čuje kako nešto limeno pucketa; ona ga je topnula laktom i rekla da skine pregaču, da ne bude papučar nego da u ovako opasnim situacijama pokaže moralnu čvrstinu.

– Da ne bismo ovdje otežali s pojedinostima dijaloga o događaju bez kobnih posljedica, neki je savjesni prolaznik javio policiji što se dogodilo, te da je za nezgodu odgovorna ekipa koja u političkom rangu kola probitačno, negdje ispod 0,7 posto.

– Saborska zastupnica i gradska vijećnica Marijana Puljak je priznala krimen, ali kao nedužan mukotrpnik; naime, tek nakon što je otkrivena i policija joj zakucala na vrata potankim je opisivanjem rekla da ona i njezin muž inače ništa ne osjećaju dok su izvan dohvata vlasti.

– Znao je taj zlosretni par zbog manjeg zla drugima lijepiti političke zaušnice, likovati nad Željkom Kerumom i denuncirati susjede zato što su uz kontejner odložili Ikeinu ambalažu. A to je mali dio repertoara – poručio je Lovrić.

Lovrićeva objava dolazi u jeku političkih reakcija na prometni incident koji je Puljak sama priznala.