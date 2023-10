I LOVREN KOMENTIRAO LIVAJINU ODLUKU "Hvala ti za sve što..."

Nakon što se u nedjelju, 8. listopada, Marko Livaja oglasio na Instagramu gdje je s javnosti podijelio vijest da odlazi iz Hrvatske nogometne reprezentacije, ne prestaju pljuštati reakcije na njegovu odluku.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić zahvalio je Marku na iskrenom razgovoru:

"Marko je proteklih godina bio važan dio naše reprezentacije te me stoga ražalostila ova objava. No, razumijem razloge koje mi je Marko iznio u iskrenom razgovoru te stoga poštujem ovakvu odluku. Zahvalni smo Marku na doprinosu reprezentaciji u proteklom razdoblju, posebno u našem pohodu do bronce na Svjetskom prvenstvu, te mu želim svu sreću u nastavku klupske karijere."

"Žao mi je što je Marko donio ovakvu odluku, no razumijem njegovo razmišljanje. Poštujem takvu odluku, kao što sam poštovao i prethodne odluke kada bi se netko oprostio od reprezentacije. Marku zahvaljujem na svemu što je dao reprezentaciji, bio je važan dio naše brončane priče u Kataru te vjerujem da će mu to Svjetsko prvenstvo ostati među najdražim uspomenama u karijeri. Želim mu puno zdravlja i sreće privatno i profesionalno", poručio je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

Livaja je za reprezentaciju odigrao 21 utakmicu te je pritom zabio četiri pogotka, uključujući vodeći pogodak protiv Kanade na FIFA Svjetskom prvenstvu u Kataru gdje su Vatreni osvojili brončanu medalju.

Na Livajin odlazak osvrnuo se i hrvatski nogometaš i bivši reprezentativac, a koji trenutačno igra za Lyon, Dejan Lovren. On se javio u komentarima ispod Livajine objave.

"Hvala ti za sve što si dao za Hrvatsku", napisao je.