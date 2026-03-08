I Baka je gledao Hajduk i Dinamo

Danas nam je na Poljudu na pamet padala ona pjesma: „Više ne pratim balun jer mi je tlaka, nikad više igrača kao što je bio Baka.“

A na Poljudu, u A loži, upravo on – Blaž Slišković. Baka ne dolazi baš često na Poljud pa moramo zabilježiti njegov dolazak.

Iako nas odnedavno gleda s murala u Ostravskoj ulici na splitskom Mertojaku, toj utvrdi hajdukologije – i neka ga tu, da podsjeća starije i uči mlađe generacije o slavnim danima Hajdukove prošlosti.

Dakle, Blaž Slišković danas na Poljudu, da nas malo podsjeti na golove Šparti i Torinu, kad je Hajduk mogao i do vrha Europe.