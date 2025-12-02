HZZO promijenio pravila za oslobađanje od plaćanja dopunskog, ovo su novi iznosi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) utvrdio je nove iznose prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2026. godini.

Sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, HZZO svake godine usklađuje cenzus s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena te prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Na temelju odluke Upravnog vijeća HZZO-a, pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2026. moći će ostvariti:

osigurane osobe u obitelji – ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu obitelji, mjesečno ne prelazi 458,08 eura,

osigurane osobe – samci – ako im prihod u prethodnoj godini mjesečno ne prelazi 573,50 eura.

Novi cenzusi stupaju na snagu 1. siječnja 2026. godine.