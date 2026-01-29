HZZO omogućio senzore za bezbolno praćenje šećera svim trudnicama na inzulinu

Uz preporuku dijabetologa, HZZO od sada osigurava kontinuirane senzore glukoze svim trudnicama koje koriste inzulin, uključujući i one na minimalnom broju injekcija.

Budući da se u Hrvatskoj godišnje bilježi oko 4000 trudnoća, mjera ima mjerljiv učinak na kvalitetu skrbi za trudnice s gestacijskim dijabetesom i smanjenje rizika u trudnoći.

Senzori za bezbolno mjerenje šećera za trudnice

Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) i portal nainzulinu.com pozdravljaju novu odluku HZZO-a koja stupa na snagu danas. Ovime se značajno podiže standard zdravstvene zaštite trudnica sa šećernom bolešću u Hrvatskoj, omogućujući im lakši pristup tehnologiji za kontinuirano i bezbolno praćenje glukoze (CGM), piše Net.hr.

Ova promjena će trudnicama osigurati:

Sigurnost i prevenciju: Kontinuirano praćenje omogućuje bržu prilagodbu terapije i smanjuje rizik od komplikacija za majku i dijete.

Preciznu dijagnostiku: Senzori otkrivaju "skrivene" skokove šećera koje klasični aparati na krv ne mogu lako detektirati.

Ekonomska opravdanost: Bolja kontrola smanjuje potrebu za skupim naknadnim medicinskim intervencijama, dok je trošak ograničen trajanjem trudnoće.

"U zemlji u kojoj se iz godine u godinu rađa sve manje djece, mjere koje doprinose sigurnijoj trudnoći imaju posebno značenje. U tom kontekstu HZZO uvodi nova pozitivna pravila koja stupaju na snagu danas 29.1., i kojima se trudnicama sa šećernom bolešću omogućuje lakši pristup senzorima za bezbolno praćenje šećera u krvi. Prema novim pravilima, sve trudnice koje koriste i najmanje doze inzulina moći će, ako njihov dijabetolog procijeni da je to potrebno, dobiti senzore za kontinuirano praćenje glukoze na trošak HZZO-a. Cilj ove promjene je da se trudnicama omogući sigurnije praćenje šećera tijekom trudnoće, brža prilagodba terapije i manji rizik od komplikacija za majku i dijete. Odluka o korištenju senzora temelji se na stručnoj procjeni liječnika i stvarnim potrebama trudnice", izjavili su iz Hrvatskog Saveza dijabetičkih udruga i portala na inzulinu.

Povećava se uspješnost trudnoće

"Iz perspektive povećanja troškova ne očekuje se njihovo znatno povećanje jer je trudnoća vremenski ograničeno razdoblje. Istodobno, bolja kontrola šećera u krvi povećava uspješnost trudnoće i smanjuje potrebu za dodatnim medicinskim intervencijama. Ovim izmjenama HZZO pokazuje spremnost da prilagodi sustav stvarnim potrebama pacijentica te dodatno unaprijedi skrb za trudnice sa šećernom bolešću, u interesu zdravlja majki i njihove djece. U Hrvatskoj je oko 4000 trudnica s gestacijskim dijabetesom od kojih će one kojima je to potrebno imati velike koristi od ove HZZO odluke", dodali su.

Prof. dr. sc. Marina Ivanišević, ginekologinja komentirala je: "Najnovija poboljšanja prava trudnica sa šećernom bolešću predstavljaju važan iskorak u smjeru suvremene i sigurnije skrbi u trudnoći. Kontinuirano mjerenje glukoze danas nam omogućuje da puno ranije i preciznije prepoznamo rizične obrasce regulacije šećera, koje klasična mjerenja često ne mogu otkriti. U kliničkoj praksi vidimo da i trudnice koje se čine dobro reguliranima mogu imati skrivene poraste glukoze koji utječu na rast i razvoj djeteta. Upravo tu kontinuirano praćenje glukoze senzorima daje jasnu prednost – omogućuje pravodobnu prilagodbu prehrane i terapije te smanjuje rizik od komplikacija u trudnoći i pri porodu. Pozitivno je što je sada uz minimalne prilagodbe terapije moguće je omogućiti pristup senzorima velikom broju trudnica kod kojih to ima stvarnu medicinsku korist. Korist za majku i dijete je višestruko veća od samog troška. Pozdravljamo ovakav pristup koji je u skladu s modernim međunarodnim smjernicama i predstavlja ulaganje u zdravlje dviju generacija – majki i djece."

Senzor je prava revolucija

Ivana Jurakić, majka dvoje djece koja živi s dijabetesom, opisuje senzor kao revoluciju: "Senzor je za osobe s dijabetesom prava revolucija, a osobito u trudnoći. Tijekom prve trudnoće dio vremena koristila sam glukometar, a zatim senzor, dok sam drugu trudnoću u potpunosti provela uz senzor. Bez njega ne bih mogla postići tako dobru regulaciju glikemije."

"Trudnoća donosi inzulinsku rezistenciju i nepredvidive vrijednosti šećera, a senzor omogućuje pravovremeno reagiranje i smanjuje mentalno opterećenje, osobito kada uz trudnoću već imate i dijete o kojem brinete. Kontinuirani uvid u vrijednosti u stvarnom vremenu daje osjećaj sigurnosti i kontrole. Danas više ne mogu zamisliti život bez senzora, a dodatna je prednost što partner može pratiti stanje trudnice u stvarnom vremenu i aktivno sudjelovati u cijelom procesu", dodaje.