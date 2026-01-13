HZMO kreće s isplatom nacionalne naknade. Evo tko je može ostvariti i kako se prijaviti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) najavio je da će 16. siječnja krenuti s isplatom naknade za starije osobe korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Isplate se daju za prosinac 2025. godine, a dobit će ih ravno 19 188 korisnika, od čega su njih 80,32 posto ženske osobe. HZMO ističe da su za ovu isplatu osigurali 2.958.226,95 eura iz Državnog proračuna, a pojedinačna naknada iznosi 154,50 eura.

'Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava', naveli su iz HZMO-a osnovni uvjet za dobivanje ove naknade.

Pet uvjeta za dobivanje naknade

Uz osnovni uvjet, HZMO podsjeća na još pet uvjeta koje svaki korisnik mora zadovoljiti da bi dobio pravo na ovu naknadu.

Da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

Da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 309 eura

Da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

Da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

Da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja (osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora)

Za one koji odgovaraju ovim uvjetima, HZMO ističe da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada. Bilo osobnoj posjeti HZMO-u, poštom ili elektronički preko sustava e-Građani.

'Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu', navode iz HZMO-a.