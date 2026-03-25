HZJZ upozorava na opasne uređaje sve dostupnije djeci: "To nije igračka"

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava kako su u posljednje vrijeme u prodaji sve dostupniji laserski pokazivači i drugi laserski uređaji koji mogu biti izuzetno opasni, osobito kada se nađu u rukama djece.

Iako se često prodaju kao igračke, nerijetko bez jasnih upozorenja za korisnike, važno je naglasiti da laser nije i ne smije se smatrati igračkom.

"Prema važećim propisima, uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje kakvo proizvodi laser, podliježu pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja. Pravilnik jasno propisuje mjere zaštite od optičkog zračenja, s obzirom na to da ono može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Uz to, propisi o općoj sigurnosti proizvoda nalažu da se na tržište smiju stavljati isključivo sigurni proizvodi, odnosno oni koji pri uobičajenoj ili razumno predvidivoj uporabi ne predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača", poručuju iz HZJZ-a.

Usmjeravanje laserske zrake u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida te izazvati opasne situacije s ozbiljnim posljedicama.

Zavod poziva građane da obrate pozornost na predmete koje djeca donose u školu ili vrtić te da im ne dopuštaju korištenje laserskih uređaja. Također apelira na odrasle da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao igračke ili sredstva uznemiravanja drugih. U slučaju sumnje na ozljedu uzrokovanu laserskim uređajem, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

"Laser nije igračka. Zaštitimo zdravlje svakog pojedinca", poručuju iz HZJZ-a, piše Dnevnik.hr.