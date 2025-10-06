Hvar ugostio Europski judo kup veterana: Hrvatski borci osvojili sedam zlatnih medalja

Sunčani Hvar i ove je godine bio domaćin Europskog judo kupa za veterane. Nakon otvaranja u četvrtak u povijesnom Arsenalu u središtu Hvara i borbe između gradonačelnika grada Šime Ravlića i bivšeg svjetskog prvaka u judu Rade Krnjete, sportska dvorana Pelinje u Jelsi ugostila je ove godine dvostruko više veterana na drugom po redu Europskom vetaranskom kupu u judu. Otok Hvar ove je godine posjetilo je 100 natjecatelja iz čak 18 europskih zemalja.

Dvostruka svjetska prvakinja, olimpijska pobjednica i europska prvakinja u judu Barbara Matić i ove je godine podržala veterane koji su došli na otok Hvar. A prošlog se vikenda čak stotinu natjecatelja došlo boriti se na Europskom veteranskom kupu. Trodnevno druženje osvježilo je uspomene na neke skoro zaboravljene dane kada su ovi trofejni judaši osvojili svjetske i olimpijske medalje.

Žestoko je bilo na tatamiju u Jelsi. Dobre borbe, agilni veterani i uvijek snažno navijanje s tribina. Ove je godine najviše zlata odnijeli su hrvatski predstavnici, čak sedam. Ukupno 19 medalja od prvog do trećeg mjesta pripalo je hrvatskim veteranima. Bosna i Hercegovina je po broju medalja zauzela drugo mjesto, Slovenci treću poziciju.

Čak 200 natjecatelja iz četiri države i 17 klubova natjecalo se u nedjelju na Otvorenom prvenstvu Hvara. Epitet najboljeg natjecatelja u konkurenciji dječaka zaslužio je Dragan Barić a najuspješnija djevojčica bila je Amina Salihbegović. Najuspješniji klub je bio AJK Hvar. Podijeljena su priznanja onim reprezentacijama koje već osmu godinu dolaze na Hvar, te novinaru Mirku Crnčeviću na nesebičnoj promociji ovog sporta na otoku.