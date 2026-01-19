Humanost u službi života: PU splitsko-dalmatinska započinje prvu ovogodišnju akciju darivanja krvi

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske organizira prvu ovogodišnju akciju darivanja krvi koja će trajati iduća dva dana. U utorak i srijedu, 20. i 21. siječnja 2026.godine od 08 do 14 sati u Mravincima, u prostorijama Jedinice specijalne i interventne policije Split organizira se darivanje krvi.

U 2025. godini naše kolegice i kolege, članovi Kluba, prikupili su ukupno 891 dozu dragocjene tekućine tijekom organizirane tri redovne i jedne izvanredne akcije, ali i samoinicijativnim odazivanjem na pozive Odjela za transfuziju KBC-a Split.

Klub je osnovan prije 29 godina, a članovi Kluba su policijski i državni službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, članovi njihovih obitelji, kao i umirovljeni službenici. U 2025.godini bogatiji su za 24 nova člana koji su krv darivali po prvi puta, a u 2025.godini zabilježen je i porast darivatelja, kao i broja prikupljenih doza. Posebno veseli činjenica da se u rad Kluba uključuje sve veći broj žena, njih 77 je prošle godine darivalo krv.

Čestitamo svim kolegicama i kolegama-darivateljima krvi na iskazanoj humanosti i želji da i na ovaj način pomognu građanima. U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinske održavanje akcija darivanja krvi je tradicija kojoj se priključuje sve veći broj mlađih kolegica i kolega.

Ovim putem pozivamo sve građane, darivatelje i one koji to žele postati, da se iduća dva dana priključe akciji darivanja, dođu u Mravince i daruju krv jer svaka kap krvi znači život!