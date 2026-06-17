Humanost ne poznaje granice: Bradata vožnja Extreme ide kroz Srbiju za Županijsku ligu protiv raka Split i KBC Firule

Ljubitelji motocikala i svi ljudi dobre volje pozvani su da se pridruže posebnoj humanitarnoj vožnji “Bradata vožnja Extreme – Srbija”, koja se organizira u znak podrške Županijskoj ligi protiv raka Split i KBC-u Firule.

Riječ je o događaju koji spaja motocikle, druženje i humanitarnu notu, a organizatori poručuju kako je cilj zajednički podržati plemenitu akciju i stvoriti lijepe uspomene.

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Minimalna donacija za sudjelovanje u vožnji iznosi 60 eura, a svaki sudionik dobiva doručak u Zrenjaninu, ručak u Kniću te večeru u Vlasotincu uz glazbu uživo.

Uz to, sudionici dobivaju i majicu, narukvicu, naljepnicu te sliku sv. Helene s molitvom.

Majice i za one koji ne mogu sudjelovati u vožnji

Organizatori su omogućili sudjelovanje i onima koji ne mogu biti dio same vožnje. Uz minimalnu donaciju od 20 eura, na poklon se dobiva službena majica ovog humanitarnog događaja.

Donacije će se prikupljati na licu mjesta.

Za sudionike vožnje preporučen je smještaj s popustom u hotelima Vojvodina i Bavka Hotel – Leskovac.

U Hotelu Vojvodina cijena jednokrevetne sobe iznosi 63 eura, dvokrevetne 77 eura, a trokrevetne 114 eura. Rezervacije su moguće na broj +381 64 646 9220.

U Bavka Hotelu u Leskovcu jednokrevetna soba iznosi 43 eura, dvokrevetna 62 eura, a trokrevetna 72 eura. Rezervacije su moguće na broj +381 62 457 838.

Informacije za sudionike iz Hrvatske, Slovenije i BiH

Za sve koji na vožnju dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, dodatne informacije dostupne su na broj +385 98 222 893, kontakt osoba Rakela.

“Veselimo se zajedničkom druženju, vožnji i stvaranju lijepih uspomena uz humanitarnu notu. Idemo dalje nezaustavljivo”, poručuju organizatori.