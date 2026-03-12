Humanitarni turnir u zvučnom pikadu za slijepe i slabovidne parasportaše

U subotu, 14. ožujka, u press centru Sportskog centra Višnjik s početkom u 11 sati održat će se humanitarni turnir u zvučnom pikadu.

Turnir organiziraju Lions klub Zadar, Lions povjerenstvo za prevenciju nasilja i zaštitu obitelji i zadarska Sportska udruga slijepih i slabovidnih „Donat“. Sredstva koja će se prikupiti od kotizacija sudionika turnira i donacija, pomoći će udruzi „Donat“ u nabavci sportske opreme i organizaciji sudjelovanja na prvenstvu i kupu RH u zvučnom pikadu i šahu.

Udruga okuplja slijepe i slabovidne koji se žele baviti sportsko rekreativnim aktivnostima radi očuvanja, poboljšanja i unapređenja psihofizičkih sposobnosti svojih članova, parasportaše koji vrijedno treniraju i redovito sudjeluju na natjecanjima u pikadu i šahu.

Lions klub Zadar godinama surađuje s Udrugom slijepih i slabovidnih, a rezultat takve suradnje je i kupovina, prije nekoliko godina, zvučnog pikada na kojemu će se igrati i na ovom turniru. Jedan od fokusa djelovanja svih Lionsa u svijetu pa tako i zadarskih je, naime, pomoć slijepim i slabovidnim osobama i organiziranje različitih događanja u kojima zajedno sudjeluju.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje, osobito zadarske sportaše da u subotu 14. ožujka dođu na Višnjik, i svojim sudjelovanjem na turniru budu dio lijepe humanitarne priče ili da svoju donaciju uplate na račun Udruge slijepih Zadarske županije pri kojoj djeluje i udruga „Donat“: HR1123400091110823758