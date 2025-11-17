Humanitarna moto-misija kroz Slavoniju u čast donatorima Županijske lige protiv raka Split

Treći dan humanitarnog projekta Bradata vožnja Extreme donio je novu dionicu dugu više od 530 kilometara i snažnu poruku zahvalnosti. Današnja etapa bila je posebno posvećena donatorima Županijske lige protiv raka Split – ljudima koji svojim nesebičnim doprinosom podupiru borbu protiv jedne od najtežih bolesti.
Vozač i pokretač projekta, Željan Rakela, naglasio je kako je ovaj dan bio “u znak zahvalnosti svima koji daju svoje srce i energiju za bolje sutra”, pritom posebno istaknuvši donatore:
- Peđa Pršić
- Jozo Iličić
- Darko Hudjek
- Bojan Brnjanec
“Hvala vam od srca”, poruka je koju Rakela ponavlja na svakom koraku svoje humanitarne misije.
Dionica trećeg dana povezala je Osijek, Bjelovar, Daruvar i Viroviticu, a potom se vratila natrag u Osijek. Kroz maglovito jutro, jaku kišu i ravnice Slavonije, Rakela je odvozio ukupno 532,3 kilometra.
Startna kilometraža iznosila je 104.292 km, a dan je zaključen na 104.825 km. Time je u prva tri dana projekta prijeđeno 1.382 km, dok do konačnog cilja – 120.000 kilometara u 365 dana – preostaje još 118.618 km.
Kako kilometri rastu, raste i podrška projektu. Do danas je prikupljeno 7.000 eura donacija, što daje dodatni vjetar u leđa ovoj moto-humanitarnoj misiji koja spaja ljubav prema vožnji, solidarnost i borbu protiv raka.
Video pogledajte ovdje.