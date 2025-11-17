Humanitarna moto-misija kroz Slavoniju u čast donatorima Županijske lige protiv raka Split

Treći dan humanitarnog projekta Bradata vožnja Extreme donio je novu dionicu dugu više od 530 kilometara i snažnu poruku zahvalnosti. Današnja etapa bila je posebno posvećena donatorima Županijske lige protiv raka Split – ljudima koji svojim nesebičnim doprinosom podupiru borbu protiv jedne od najtežih bolesti.

Vozač i pokretač projekta, Željan Rakela, naglasio je kako je ovaj dan bio “u znak zahvalnosti svima koji daju svoje srce i energiju za bolje sutra”, pritom posebno istaknuvši donatore:

Peđa Pršić Jozo Iličić Darko Hudjek Bojan Brnjanec

“Hvala vam od srca”, poruka je koju Rakela ponavlja na svakom koraku svoje humanitarne misije.

Dionica trećeg dana povezala je Osijek, Bjelovar, Daruvar i Viroviticu, a potom se vratila natrag u Osijek. Kroz maglovito jutro, jaku kišu i ravnice Slavonije, Rakela je odvozio ukupno 532,3 kilometra.

Startna kilometraža iznosila je 104.292 km, a dan je zaključen na 104.825 km. Time je u prva tri dana projekta prijeđeno 1.382 km, dok do konačnog cilja – 120.000 kilometara u 365 dana – preostaje još 118.618 km.

Kako kilometri rastu, raste i podrška projektu. Do danas je prikupljeno 7.000 eura donacija, što daje dodatni vjetar u leđa ovoj moto-humanitarnoj misiji koja spaja ljubav prema vožnji, solidarnost i borbu protiv raka.

Video pogledajte ovdje.