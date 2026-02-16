Humanitarac i visokogorac Ranko Dragičević u Supetru predstavio knjigu i film o usponu na Denali

Ovog je petka u supetarskom Kinu Mediteran predstavljena knjiga Moj uspon s Bogom, poznatog supetarskog humanitarca i zaljubljenika u visine, Ranka Dragičevića. Autor iskreno progovara o unutarnjim borbama, sumnjama i motivaciji koja ga je vodila kroz najzahtjevnije trenutke humanitarnog uspona na najviši vrh Sjeverne Amerike. Ekspedicija, dio humanitarne akcije „Srcem kroz planine - Denali”, u svibnju je prikupila više od 30.000 eura za Dom zdravlja Supetar. Uz knjigu, premijerno je prikazan i dokumentarni film Brune Mustića. Autentični kadrovi planine snimljeni su GoPro kamerom, dok Rankove emotivne refleksije vode gledatelja na putovanje koje je postalo ultimativni test za duh i tijelo.

„Na Denaliju nema skloništa ni prečaca, svaki metar moraš zaslužiti vlastitim snagama. U tišini ledenjaka, na minus četrdeset, bez signala i bez ikakve vanjske pomoći, naprijed me guralo nešto veće od mene samog. Često sam mislio na Boga, svoj dom, obitelj i prijatelje. Dok sam danima čekao da se vrijeme smiri, noseći i opremu i vlastite sumnje, ti su me razgovori motivirali više od želje za vrhom”, poručio je osnivač akcije Ranko Dragičević.

Knjiga Moj uspon s Bogom vodi čitatelja kroz jedinstveno putovanje koje spaja fizički izazov, unutarnju borbu i humanitarnu misiju. Emotivna sjećanja na djetinjstvo, obitelj, brak i prijateljstva Ranku su služila kao izvor motivacije koja nadilazi sportsku ambiciju. Dok je rigorozna fizička priprema za vrh poput Denalija neizbježna, u konačnici je presudna bila mentalna snaga. Rankove refleksije pokazuju da je najveći uspon onaj koji se odvija unutar nas samih, ispunjen introspektivnim propitivanjem, vjerom i snagom volje.

Na promociji se okupljenoj javnosti obratila i supetarska gradonačelnica Ivana Marković, a tople riječi podrške uputili su i Rankov suputnik Davor Večaj, pisci Bruno Šimleša i Milan Majerović Stilinović, poznati avanturist Mario Celinić, te Gordan Turković, izvršni direktor i suvlasnik agencije CTA komunikacije koja je pružala komunikacijsku podršku Rankovim humanitarnim usponima.

Nakon predstavljanja knjige uslijedilo je premijerno prikazivanje dokumentarnog filma „Srcem kroz planine – Ekspedicija Denali”, u režiji Brune Mustića, osnivača i direktora Brač Film Festivala. Kroz autentične kadrove film prikazuje zahtjevnost uspona, ekstremne uvjete na Denaliju ali i snagu volje koja je bila glavna motivacija. Večer promocije dodatno su obogatile glazbene izvedbe Zdravke Damjanović i kantautora Zlatka Radanovića ZE, koje su unijele novu emotivnu dimenziju u priču o planini, hrabrosti i zajedništvu.

Svi zainteresirani, koji nisu imali prilike sudjelovati na promociji, novosti mogu pratiti putem Instagram i Facebook profila akcije, a knjigu pronaći na prodajnim mjestima diljem Hrvatske.