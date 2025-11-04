HSP SPLIT: "Dok se hrvatskom domoljubu i branitelju Marku Perkoviću Thompsonu zabranjuje održavanje koncerata kojima širi ljubav prema Bogu, obitelji i Domovini, s druge strane dovodimo one koji šire ideologiju svojih sunarodnjaka"

Hrvatska stranka prava Split oglasila se priopćenjem nakon događaja koji se zbio 3. studenoga u Splitu, kada je skupina mladića zatražila od organizatora da napuste prostorije gradskog kotara Blatine, gdje se trebala održati Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture. Mladići su, kako navode, to učinili jer smatraju da u mjesecu obilježavanja pada Vukovara nije primjereno "veličanje onih vrijednosti pod kojima je zločin u Vukovaru, Škabrnji i cijeloj Hrvatskoj izvršen".

"Javno pitamo koliko je primjereno da se u mjesecu tuge, kada se cijela Hrvatska sjeća žrtava srpske agresije na Hrvatsku, u mjesecu u kojem se s pijetetom obilježavaju tragedije Vukovara i Škabrnje, simbola boli i patnje hrvatskog naroda, u našem gradu Splitu održava manifestacija pod nazivom Dani srpske kulture", poručuju iz HSP-a Split.

Prema priopćenju, cilj te manifestacije nije samo predstavljanje kulture i tradicije, nego i "relativiziranje Domovinskog rata, a sve pod parolom 'Ko nas bre zavadi?'". Uspoređujući to s tretmanom hrvatskih domoljubnih događaja, HSP ističe: "Dok se hrvatskom domoljubu i branitelju Marku Perkoviću Thompsonu zabranjuje održavanje koncerata kojima širi ljubav prema Bogu, obitelji i Domovini, s druge strane dovodimo one koji šire ideologiju svojih sunarodnjaka kojima se diče, a zbog kojih je hrvatski narod itekako propatio i zbog čije se politike i dan-danas traže nestali."

Stranka proziva i bivšu gradsku vlast koja je, prema njihovim riječima, "bila i ostala velika potpora Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, ali i mnogim događajima koji su na štetu istinskih domoljubnih i tradicionalnih vrijednosti". Navode kako ta vlast sada "zloupotrebljava događaj u dnevno-političke svrhe" te "jedva čeka ovakve situacije kako bi parazitirala na njima i pokušala uloviti političke poene".

U nastavku se osvrću i na reakcije organizatora, tvrdeći kako oni "u pomoć zovu svojega suradnika i saveznika iz bratskog Srpskog narodnog vijeća – Milorada Pupovca". HSP Split ga naziva "osobom koja dugi niz godina itekako dobro naplaćuje to što je Srbin u Hrvatskoj" i podsjeća na izjavu bivšeg predsjednika Ive Josipovića koji ga je nazvao "etnobiznismenom". "Veliki propust za njega bi bio, o trošku hrvatskih građana, ne doći u Split i poslati poruke ‘mira i tolerancije’ kojima godinama podmuklo manipulira, a zapravo mu je jedini cilj relativiziranje Domovinskog rata, što mu ne smije i neće uspjeti", poručuju iz stranke.

U svom priopćenju HSP Split ističe da "nikada nije niti će podržavati nasilje i govor mržnje", ali da će "stvari uvijek nazvati pravim imenom" i "znati zaštititi istinske domoljubne i kršćanske vrijednosti". Podsjećaju kako su „osnovali Hrvatske obrambene snage kada je bilo najpotrebnije" te da su se njihovi članovi "odmah stavili na raspolaganje svojoj Domovini, a mnogi od njih položili su svoje živote za slobodu i nezavisnost".

Na kraju, HSP Split upućuje apel javnosti: "Nikada i nigdje ne dozvolimo mrziteljima naše domovine da na najperfidnije načine, kao što je organizacija ovakvih 'kulturnih' događanja, šire ono što je našem narodu nanijelo velike žrtve i patnju, i to 'slučajno' baš u vrijeme kada obilježavamo najveću žrtvu Domovinskog rata – Vukovar i Škabrnju."