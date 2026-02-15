HSLS prijeti izlaskom iz koalicije zbog snimke Josipa Dabre. Hrebak: "E sad bi bilo dosta!"

Predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak, otvoreno je zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog kontroverzne snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

"E, sad bi bilo dosta", napisao je Hrebak na svom Facebook profilu, a za Večernji.hr je dodatno pojasnio svoj stav.

"Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i poučavati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koju glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati", izjavio je Hrebak.

Hrebak je najavio kako će HSLS preskočiti sljedeći sastanak vladajuće koalicije te sazvati Predsjedništvo stranke koje će odlučiti o daljnjim koracima.

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je Hrebak.