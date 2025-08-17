HRZ u noćnoj akciji sigurno prevezao teško ozlijeđenu osobu iz Dubrovnika u Zagreb

Tijekom noći 15. kolovoza, dežurne letačke posade HRZ-a provele su složenu i zahtjevnu zadaću hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđene turske državljanke s juga Hrvatske u Zagreb

U 21.20 sati helikopter Mi-171 Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila s četiri člana posade poletio je iz vojarne “Knez Trpimir” kod Divulja prema Dubrovniku, gdje je preuzeo ozlijeđenu osobu i dva člana medicinskog tima u njezinoj pratnji. Nakon povratka u Divulje, gdje ih je već čekao helikopter Black Hawk UH-60M sa tročlanom posadom iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila koji je došao iz vojarne ” Lučko” Zagreb, ozlijeđena osoba i medicinski tim prevezeni su u KB Dubrava, gdje je ozlijeđena osoba predana na daljnje medicinsko zbrinjavanje u 00:45 sati.

Zahvaljujući brzoj koordinaciji i predanosti dviju eskadrila, ozlijeđena osoba je u najkraćem mogućem vremenu, unatoč izazovnim noćnim uvjetima, sigurno prevezena iz Dubrovnika u Zagreb. Ova uspješno odrađena zadaća, još je jedna u nizu potvrda visoke razine uvježbanosti, spremnosti i profesionalnosti helikopterskih posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Za kopilota na helikopteru Mi-171sh, ovo je bila prva zadaća hitnog medicinskog prijevoza:

“Ovo je bila moja prva zadaća hitnog medicinskog zračnog prijevoza u kojoj sam sudjelovao zajedno s iskusnim kapetanom i dva tehničara letača. Ponosan sam što smo zadaću uspješno izvršili te što sam dio tima koji svojim radom može spasiti ljudski život.”

Za obje eskadrile, let je bio izazovan, budući da se radilo o ozljedi kralježnice kod prevezene osobe što zahtijeva iznimno miran i staložen let.

“Budući da smo bili upoznati sa vrstom ozljeda, cijela posada dala je svoj maksimum da cijeli let za ozlijeđenu osobu bude što je moguće mirniji i stabilniji kako se ozljede ne bi pogoršale, a to u tome nam je jedini izazov predstavljala lagana velebitska bura”, izjavio je pilot helikoptera Black Hawk.

Sukladno sklopljenim sporazumima, i ova akcija pokazuje koordinaciju i međuresornu suradnju Ministarstva obrane i Ministarstva zdravstva u slučajevima hitnog zračnog medicinskog prijevoza.

"Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i dalje ostaje predano pružanju pomoći kada je to najpotrebnije, bilo danju ili noću", poručuju iz MORH-a.