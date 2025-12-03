Hrvoje Klasić: Dajte ljudi, jasno i glasno recite da je ustaški režim bio sramota i da je ZDS ustaški pozdrav!

U organizaciji zastupnica Anke Mrak-Taritaš i Dalije Orešković u Saboru se danas održava okrugli stol s temom „Ustaštvo nema ‘ali’“, na kojem su uz zastupnice sudjelovale Vesna Pusić, Hrvoje Klasić i Dražen Lalić.

Anka Mrak Taritaš kazala je da je Thompsonov koncert pustio duha van, "postalo je normalno da pozdrav Za dom spremni - postoji i u normalnoj uporabi u Saboru što nije normalno".

Povjesničar Hrvoje Klasić uvodno je rekao da u historiografiji nema prijepora što je bio ustaški, a što antifašistički pokret. ZDS je, dodao je, stari ustaški pozdrav.

Potom je čitao zakone iz NDH.

"Neka vam sami ustaše kažu nešto o tom režimu.

Zabranjuje se svim Židovima ulazak u kavane, restorane, crkve, pohađanje kina i zadržavanje na šetnicama... i sl. Srbi i Židovi ne mogu biti članovi hrvatskih institucija, Židovi i Srbi moraju predati radio-aparate", čitao je Klasić.

Zatim imate zakonsku odredbu o zaštiti arijske časti, zabranjuju se brakovi sa Židovima...", čitao je Klasić pa zaključio:

"Mislim da nismo smjeli doći do ovoga kao društvo. Dajte ljudi jasno i glasno recite recite da je ustaški režim bio sramota za hrvatski narod i povijest, da je ZDS jedino i isključivo ustaški pozdrav ili pokažite druge dokaze”, piše N1.