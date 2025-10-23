Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima novog zapovjednika, evo tko je on

U vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu danas je održana svečanost primopredaje dužnosti zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ). Dužnost je preuzeo brigadir Krešimir Ražov, koji nasljeđuje generala-bojnika Michaela Križanca.

Novi zapovjednik Krešimir Ražov

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid predao je zastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva novom zapovjedniku. Brigadir Ražov tom je prilikom položio prisegu, istaknuvši kako će “časno i predano služiti kao zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva”.

General Kundid zahvalio je dosadašnjem zapovjedniku generalu Križancu na njegovom doprinosu razvoju HRZ-a te naglasio važnost tranzicije prema modernom ratnom zrakoplovstvu koja je provedena tijekom njegova mandata.

“Ta je tranzicija donijela kvantni skok u sposobnostima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, posebno kroz opremanje novim borbenim avionima, transportnim helikopterima i besposadnim sustavima. Promjene zapovjednika često donose nove ideje i viziju, što doprinosi daljnjem razvoju postrojbi”, rekao je Kundid.

General-bojnik Michael Križanec zahvalio je na povjerenju i prilici da predvodi Hrvatsko ratno zrakoplovstvo tijekom proteklih šest godina.

“Zahvalan sam što sam imao čast nositi odoru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, od letačkog kombinezona do generalske odore. Ponosan sam na posljednjih 20.158 dana provedenih u ulozi vođe izuzetnog tima s kojim bih bez straha stao pred bilo kojeg protivnika”, rekao je Križanec.

Novi zapovjednik brigadir Krešimir Ražov u svom je obraćanju istaknuo važnost tradicije i žrtve pripadnika HRZ-a u Domovinskom ratu.

“Naša je grana vojske skovana u ratu, pod mudrim vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i s entuzijazmom ljudi koji su u teškim okolnostima uložili znanje, trud i ljubav. Danas ulazimo u snažnu tranziciju prema tehnologijama najmodernijih zrakoplovstava svijeta. Jasno vidim breme odgovornosti koje sam upravo preuzeo”, poručio je Ražov.

Najavio je da će prioriteti njegova zapovijedanja biti konsolidacija znanja i sposobnosti, puna integracija HRZ-a s Hrvatskom kopnenom vojskom i Hrvatskom ratnom mornaricom, kao i modernizacija obuke i infrastrukture.

Čestitku brigadiru Ražovu uputio je i ministar obrane Ivan Anušić, koji mu je poželio uspjeh u vođenju HRZ-a i nastavku modernizacije oružanih snaga.

Anušić je zahvalio generalu Križancu na “iznimnoj ulozi u razvoju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, osobito u procesu uvođenja višenamjenskih borbenih aviona Rafale u operativnu uporabu”.

Na svečanosti su, uz pripadnike Oružanih snaga i HRZ-a, bili prisutni izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH Ivica Olujić, državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović, načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid i drugi visoki dužnosnici.