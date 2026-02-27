Hrvatsko gospodarstvo poraslo 3,6% u zadnjem kvartalu 2025., rast traje već pet godina

Hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju 2025. godine realno je porastao za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2024., pokazuje prva procjena. Time je nastavljen kontinuirani godišnji rast ekonomske aktivnosti, koji traje već dvadeset tromjesečja zaredom.

Prema dostupnim podacima, bruto dodana vrijednost (BDV) u posljednjem kvartalu 2025. realno je veća za 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

Rast je u velikoj mjeri potaknula potrošnja kućanstava, koja je u četvrtom tromjesečju porasla za 2,6 posto, pri čemu je ključan doprinos dao promet u trgovini na malo. Potrošnja države istodobno je zabilježila još snažniji rast od 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

U vanjskotrgovinskom segmentu izvoz roba i usluga realno je porastao za 1,5 posto, dok je uvoz zabilježio blaži rast od 0,3 posto.

Objavom podataka za posljednje tromjesečje izračunata je i preliminarna procjena za cijelu 2025. godinu, prema kojoj je BDP na godišnjoj razini porastao za 3,2 posto. Bruto dodana vrijednost u 2025. realno je veća za 2,8 posto u odnosu na 2024.

Podaci o tromjesečnom obračunu BDP-a od 27. veljače 2026. dostupni su u PC-Axis bazi podataka u području BDP-a i nacionalnih računa.