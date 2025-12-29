Hrvatski vaterpolisti svladali Mađarsku

Hrvatski vaterpolisti zaključili su turnir u nizozemskom Rotterdamu fantastičnom pobjedom protiv Mađarske, aktualnih svjetskih doprvaka. Barakude su u posljednjem, 3. kolu turnira, slavile s uvjerljivih 13:7, pokazavši iznimnu igru, posebno u drugom poluvremenu.

Pobjede ovakvom razlikom protiv velikih rivala nisu česte, a ovo je ujedno druga uzastopna pobjeda nad Mađarima nakon slavlja u Szegedu. Hrvatsku je do pobjede predvodio sjajni Loren Fatović s četiri pogotka, dok su po dva dodali Konstantin Harkov, Rino Burić i Luka Bukić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Početak uz čvrstu obranu

Iako konačni rezultat sugerira laku pobjedu, početak utakmice nije bio obećavajući. Hrvatska je dugo čekala na prvi pogodak, a cijela prva četvrtina protekla je bez gola u mađarskoj mreži te je završila vodstvom suparnika 2:0. Ipak, ono što je od početka funkcioniralo bila je sjajna obrana s igračem manje, koja je na kraju utakmice zaustavila Mađare na samo četiri postignuta gola iz 17 situacija s brojčanom prednošću.

Prvi pogodak za Hrvatsku postigao je Josip Vrlić na asistenciju Harkova za smanjenje na 2:1. Mađari su do poluvremena održavali prednost od jednog do dva gola, no kada je David Tatrai minutu prije kraja druge četvrtine zabio za 5:3, malo tko je mogao pretpostaviti da će to biti njihov posljednji gol u idućih sedam i pol minuta. Period do kraja poluvremena iskoristio je Fatović za smanjenje na 5:4, piše Index.

Potpuni preokret u drugom poluvremenu

Nakon velikog odmora uslijedio je potpuni rezultatski preokret. Odličan gol Luke Bukića s desnog vanjskog donio je izjednačenje na 5:5, a nedugo zatim Rino Burić zabija za prvo vodstvo Hrvatske (6:5). Sredinom treće dionice Filip Kržić povisuje na 7:5. Niz Barakuda nakratko je prekinuo Krisztian Manhercz (7:6), no to se pokazalo kao jedini mađarski gol u cijeloj četvrtini. Do kraja dionice, Burić i Harkov osiguravaju Hrvatskoj velikih 9:6.

U posljednjoj četvrtini u bazenu je postojala samo jedna momčad. Mađarski izbornik Zsolt Varga pokušao je s izmjenom vratara, no to nije donijelo promjenu. Harkov iz peterca, a zatim Burić i Fatović odveli su Hrvatsku na nedostižnih 12:6. Do kraja susreta obje su momčadi postigle po još jedan pogodak za konačnih 13:7.

Slijedi kratka pauza

Izbornik Ivica Tucak za ovu je utakmicu odlučio odmoriti Ivana Marcelića, Franka Lazića, Matiasa Biljaku, Antu Jerkovića i Marka Žuvelu. Ovom pobjedom Barakude su zaključile sve utakmice u kalendarskoj 2025. godini.

Hrvatska reprezentacija vraća se u domovinu u utorak, 30. prosinca, a izbornik Tucak igračima je dao slobodno do sljedećeg okupljanja, koje je zakazano za 2. siječnja 2026. u Dubrovniku.