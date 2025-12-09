Hrvatski turizam raste: U listopadu 2025. više dolazaka i noćenja nego lani

U listopadu 2025. ostvareno za 2,4 posto više noćenja turista u odnosu na prošlogodišnji listopad U komercijalnim smještajnim objektima u listopadu 2025. ostvaren je 1,1 milijun dolazaka i 3,5 milijuna noćenja turista, što je u odnosu na listopad 2024. porast dolazaka za 2,3 posto i porast noćenja za 2,4 posto, objavio je Državni zavod za statistiku,

Strani turisti ostvarili su 907 tisuća dolazaka i 3,1 milijun noćenja, što je u usporedbi s listopadom 2024. porast dolazaka za 1,0 posto i porast noćenja za 2,0 posto. Prosječno su ostvarili 3,4 noćenja po dolasku.

Domaći turisti ostvarili su 239 tisuća dolazaka i 480 tisuća noćenja, što je u usporedbi s listopadom 2024. porast dolazaka za 7,3 posto i porast noćenja za 5,5 posto. Prosječno su ostvarili 2,0 noćenja po dolasku.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.