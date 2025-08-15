Hrvatski rukometaš odmjerio snage sa sumo borcem

Rukometaši PSG-a nalaze se na pripremnoj turneji u Japanu, a odmah po dolasku u Tokio dočekao ih je nesvakidašnji izazov – odmjeriti snage sa sumo borcima.

Iako su rukometaši poznati po snazi i čvrstini, ovaj put su naišli na protivnike koji su ih nadmašili u masi i tehnici. Među onima koji su prihvatili izazov bio je i hrvatski reprezentativac Mateo Maraš. Unatoč trudu, fotografija s događaja otkriva da sumo borac nije imao previše problema odnijeti pobjedu.

