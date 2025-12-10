Hrvatski političar se prisjetio Tuđmana i objavio njegovu sliku iz partizanskih dana

Na današnji dan prije 26 godina preminuo je prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Tim se povodom oglasio saborski zastupnik Arsen Bauk, podsjetivši na riječi koje je o Tuđmanu 2001. godine izgovorio tadašnji predsjednik Vlade Ivica Račan.

„Franjo Tuđman pripada našoj povijesti, ma što to značilo, kao prvi hrvatski predsjednik s kojim smo izvojevali neovisnost. Pamtit ćemo ga po dobru, prije svega borbi za neovisnost Hrvatske, a greške koje su bile počinjene ćemo popravljati“, citirao je Bauk Račanovu izjavu.

U nastavku citata Račan je tada poručio kako će povijesni odmak omogućiti objektivniju procjenu Tuđmanove političke ostavštine.

„Oni koji dolaze moći će objektivnije procijeniti karakter njegove vlasti od nas koji smo živjeli s njim i moći odrediti mjeru između onog dobrog i onog što nije bilo dobro u njegovoj političkoj vlasti“, naveo je Račan.

Objava Arsena Bauka dolazi na obljetnicu smrti utemeljitelja moderne hrvatske države, čija uloga i danas izaziva podijeljene reakcije u javnosti – od naglašavanja njegove ključne uloge u stvaranju neovisne Hrvatske do kritičkih osvrta na način vladanja tijekom 1990-ih.

Dvadeset i šest godina nakon njegove smrti, rasprave o Franji Tuđmanu i dalje ostaju sastavni dio hrvatskog političkog i povijesnog prostora.