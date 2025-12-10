Hrvatski političar gradi kuću s bazenom u Dalmaciji

Bivši ministar vanjskih poslova RH i diplomat, Miomir Žužul, u blizini prelijepog Arboretuma u Trstenom gradi kuću s bazenom, javlja Dubrovnik.net.

Nedavno izdata građevinska dozvola na njegovo ime omogućuje gradnju “niske, samostojeće stambene građevine na kosom terenu s jednom stambenom jedinicom i pomoćnom građevinom bazenom na novoformiranoj građevinskoj čestici”.

Kuća će se prostirati kroz suteren, prizemlje i kat (S+P+1), visine 9,00 m mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine u razini suterena do gornjeg ruba stropne konstrukcije kata, što je u skladu s odredbom 42. Plana za niske građevine na kosom terenu.

Površina parcele iznosi 1223,00 m2 (dozvoljena najmanja i najviša veličina parcele 300-800m2). Obračunska površina parcele 800 m2. Ukupna građevinska bruto površina iznosi 599,19 m2, a tlocrtna površina pod stambenom građevinom i pomoćnom građevinom iznosi 271,61 m2.

Trsteno je svojim još uvijek lijepo očuvanim zelenilom i mediteranskim šarmom ugodno mjesto za boravak. Pa makar i povremeno i u dijelu godine kad se traži odmor od užurbanosti i buke velikih gradova ili svakodnevlja.