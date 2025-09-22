Hrvatski podzetnik se utopio u rijeci

63-godišnji muškarac utopio se jučer u rijeci Dravi kod Ferdinandovca nakon prevrtanja čamca u kojem se nalazio, izvijestila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Podravski list javlja da je stradao Mirko Mihaljić, poduzetnik iz Molvi Greda, naselja na području Općine Molve. Mihaljić je bio s prijateljima u čamcu koji se u jednom trenutku prevrnuo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prijatelji su ga brzo izvukli iz vode i pokušali reanimirati, ali nije mu bilo spasa. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo potvrditi smrt. Mihaljić je bio vlasnik tvrtke Brežana MM koja se bavila proizvodnjom i trgovinom piljene građe i paleta.