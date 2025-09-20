Hrvatski poduzetnici na Weekend Media Festivalu: Velike prilike na tržištima Bliskog istoka

U sklopu ovogodišnjeg Weekend Media Festivala u Rovinju održan je panel „MAŠALA: Poslovati na Bliskom istoku“ u organizaciji Udruge Glas poduzetnika (UGP). Rasprava je okupila poduzetnike i stručnjake s bogatim iskustvom u međunarodnom poslovanju, a tema su bile poslovne mogućnosti i izazovi na tržištima zemalja Zaljeva.

Panel je otvorio međunarodni poslovni savjetnik Željko Hanžek naglasivši kako se države Zaljeva izdvajaju kao jedno od najbrže rastućih svjetskih tržišta. „Dok EU i SAD bilježe stagnaciju, ovaj dio svijeta kontinuirano raste i otvara brojne prilike. Hrvatskim kompanijama sada je trenutak da se uključe jer se okvir dugoročnih poslovnih odnosa stvara upravo sada“, istaknuo je Hanžek.

Mario Buljan iz tvrtke eWyse podijelio je praktična iskustva, naglasivši važnost povjerenja i osobnog kontakta. „Možete imati vrhunski proizvod, ali bez izgradnje odnosa nema uspjeha. Ključ je iskreno poštovanje lokalne kulture i strpljiv rad uz podršku pouzdanog partnera“, rekao je Buljan.

Iz tehnološkog sektora iskustva je iznio Vedran Antoljak (Best Advisory), uspoređujući dinamiku Saudijske Arabije i Europe: „U Zaljevu očekuju brza i mjerljiva rješenja. Kapital i odlučivanje su brzi, ali uspjeh dolazi samo uz prilagodljivost i pouzdane lokalne partnere.“

Moderator panela Aco Momčilović, član Nadzornog odbora UGP-a i osnivač inicijative Croatian Business Delegation, zaključio je kako regija Zaljeva predstavlja izvanrednu priliku za hrvatske tvrtke, uz jasnu poruku da su za dugoročan uspjeh potrebni povjerenje, inovativnost i dugoročna strategija. „Ovo je prostor koji traži brzinu i kvalitetu, a hrvatske kompanije tu mogu biti relevantan partner“, poručio je Momčilović, pozivajući poduzetnike da se uključe u Croatian Business Delegation radi prvih kontakata s tržištem.