Hrvatski pjesnik branio pedofiliju i opjevao silovanje maloljetnice, oduzet mu Goranov vijenac

Organizatori Goranova proljeća odlučili su oduzeti Goranov vijenac pjesniku Milku Valentu, nakon što su u javnost ponovno dospjeli njegovi sporni istupi i stavovi koji su izazvali snažne reakcije i osude.

Odluka o opozivu nagrade objavljena je na službenim kanalima manifestacije, svega nekoliko dana nakon završetka 63. izdanja Goranova proljeća, najvažnije pjesničke manifestacije u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Burne reakcije zbog ranijih istupa

Valent je nagradu dobio za pjesnički opus i doprinos hrvatskoj književnosti, no ubrzo nakon dodjele društvene mreže preplavile su kritike i pozivi na očitovanje žirija. Povod su bili njegovi raniji javni istupi i tekstovi u kojima iznosi stavove o pedofiliji koji su izazvali zgražanje dijela kulturne i šire javnosti.

U obrazloženju nagrade žiri je istaknuo njegovu “radikalnu slobodu tematiziranja seksualnosti i erotike”, no kritičari su upozorili da takav opis ne može obuhvatiti sadržaj koji smatraju neprihvatljivim.

Dodatnu pozornost izazvalo je ponovno dijeljenje njegove pjesme u kojoj se tematizira seksualno nasilje nad maloljetnicom, kao i raniji intervjui u kojima je pedofiliju opisivao kao “prirodnu pojavu”, što je naišlo na oštre osude, uključujući i reakcije aktivističkih skupina.

Žiri pod pritiskom, nagrada opozvana

Uslijed sve snažnijeg pritiska javnosti i kritika upućenih organizatorima i žiriju, donesena je odluka o opozivu nagrade, čime je ovaj slučaj dobio rijedak epilog u domaćem kulturnom prostoru.

Goranov vijenac dodijelio je žiri u sastavu Tomislav Brlek, Dorta Jagić, Andrijana Kos Lajtman, Branislav Oblučar i Marko Pogačar.

Kontroverze iz ranijih nastupa

Podsjetimo, Valent je u ranijim javnim istupima, uključujući intervjue i televizijska gostovanja, iznosio stavove o pedofiliji koji su izazvali niz polemika. U pojedinim istupima govorio je o toj temi kao o dijelu ljudske prirode, što su brojni komentatori i organizacije ocijenili neprihvatljivim i opasnim.