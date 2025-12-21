Hrvatski olimpijci stigli na Poljud

Na nedavnim Deflimpijskim igrama (Olimpijskim igrama gluhih) u Tokiju (studeni 2025.), Hrvatska je imala 34 sportaša u 7 sportova, a osvojene su medalje, uključujući i broncu Petre Goleš u taekwondou i više medalja Nikole Zdrilića.

Hrvatska delegacija iz Tokija vraća se s ukupno devet medalja: četiri zlatne i pet brončanih. Zlato su osvojili rukometaši, Laura Štefanac u bacanju koplja, Mia Nekić u bacanju diska i Matea Kolovrat u taekwondou, dok su brončane medalje izborili Nikola Zdrilić (tri) te Petra Goleš i Boris Gramnjak po jednu.

Ostvarenim rezultatima Deflimpijske igre u Tokiju 2025. godine postale su najuspješnije Igre hrvatske delegacije.

A hrvatski olimpijci su sada stigli na Poljud na utakmicu Hajduka i Vukovara.