"Hrvatski nogometni suci nemaju povjerenje u hajdučkoj javnosti jer navijači Hajduka vide što se u tom miljeu događa"

Bivši predsjednik Nadzornog odbora Hajduka i odvjetnik Ljubo Pavasović Visković neskriveni je navijač splitskog kluba i pomno prati što se u njemu i oko njega događa, a to je potvrdio komentarima u N1 Newsroomu.

Naime, prije nedjeljnog derbija Hajduka i Dinama (18 sati, Poljud), kritizirao je izbor glavnog suca Igora Pajača iz Svetog Ivana Zeline. Upravo on je sudio i prošli derbi, koji je pripao bijelima (2:1), a ukupno ih je sudio pet. Nijednom Dinamo nije uspio pobijediti, a dva susreta pripala Splićanima.

Zato čudi otkuda kritike Ljube Pavasovića Viskovića na ovu odluku, koja se čini kao da ide u prilog Hajduku. Često to radi i dinamovci tako nešto nazivaju “kmečanjem”.

“Da sam dinamovac i da nam se sudilo kao njima posljednjih 30 godina i ja bi njih nazivao kmečavcima. Bio bih pritom živopisan u izražavanju. Činjenica je da svaki sudac, bilo pravosudni ili nogometni, svoj posao zahvaljuje povjerenju. Hrvatski nogometni suci nemaju to povjerenje u hajdučkoj javnosti jer navijači Hajduka vide što se u tom miljeu događa”, započeo je Pavasović Visković pa nastavio:

“Danas vam suce delegira čovjek koji se preziva Novak (ime mu je Ivan, op.a.) i autor je najsramotnijeg suđenja u povijesti hrvatskog nogometa, 1999. na Maksimiru (1:1, op.a.). Gledao sam to uživo i svi mi koji smo to gledali, a hajdukovci smo, imamo PTPS od hrvatskih nogometnih sudaca. I on nam delegira suca za derbi koji je ključan za sezonu. Cijela priča je apsurdna.”

Pojasnio je zašto…

“Dinamu sude ljudi iz Zagreba. Sveti Ivan Zelina povezan je gradskim javnim prijevozom sa Zagrebom, a Hajduku ne možete suditi ako ste iz Solina. I to tako treba biti, ali zašto može Dinamu netko iz Zeline? Bitne utakmice u hrvatskom nogometu moraju suditi strani suci jer, hajdučka javnost, a to je najveća nogometna javnost, im ne vjeruje. Vrlo je jednostavno. Niti u stručnom, niti u etičnom smislu, oni nemaju naše povjerenje”, naglasio je odvjetnik i rekao da ako ne bude titule ni ove sezone, nastavit će se s aktivnostima kao i dosad, a to je povećanje broja članova i sve nogometne aktivnosti koje nogomet čine kakvim jest.

Dinamo i događanja u njemu posljednjih dana nije htio komentirati.

“To nije moj posao ili moja briga, dinamovci neka uređuju svoju kuću kako god žele, mi smo svoju uredili onako kako mi želimo”, zaključio je Pavasović Visković.