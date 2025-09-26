Close Menu

Hrvatski i crnogorski književnici u fokusu tribine u Splitu

Tribinu je organiziralo Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Gradu Splitu, u suradnji s Fokalizatorom

U punoj dvorani splitske knjižnice Dalmatina, u utorak navečer razgovaralo se o onome što književnost čini najvećom – o otporu nasilju, granicama i mržnji. Glavni urednik podgoričke izdavačke kuće Fokalizator prof. dr. Vladimir Vojinović, književnik Božo Koprivica, književna kritičarka dr. sc. Sanja Vojinović i nagrađivani novinar  Damir Šarac poveli su publiku u dijalog o suradnji hrvatskih i crnogorskih književnika.

Tribinu je organiziralo Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Gradu Splitu, u suradnji s Fokalizatorom.

U središtu razgovora našla se antiratna književnost devedesetih, te djela Mirka Kovača, Danila Kiša i Nikole Lopičića, trojice autora čije su sudbine i knjige povezivale prostore i ljude. Podsjetilo se kako je Mirko Kovač, nakon napada u Beogradu, preselio u Rovinj, gdje je i umro, ostavivši iza sebe opus koji nadilazi granice. Nikola Lopičić je, pak, između dva svjetska rata bio profesor u Splitu te napisao knjigu Ne diraj palmu, intimno vezanu uz život Splita toga doba.

Posebnu pozornost izazvalo je predstavljanje zbornika Književnost protiv rata, izdanja koje se ističe kao važan doprinos crnogorskoj kulturi sjećanja i dijaloga. Simbolično, knjiga počinje pjesmama Vitomira Vite Nikolića Noć s Dubrovnikom i Jevrema Brkovića Dubrovniče oprosti – kao snažan podsjetnik da je književnost i tada i danas najsigurniji most među ljudima.

Sutradan, u sklopu Mediteranskog festivala knjige, predstavljene su “Luda knjiga” i “Vježbanka Danilo Kiš” Boža Koprivice. Fokalizator je i ove godine aktivno sudjelovao na MFK, a štand ove izdavačke kuće posjetio je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

