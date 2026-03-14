Hrvatski državljanin pao u policijskoj akciji u Njemačkoj, bavio se trgovinom drogom

Oko 10:30 sati, policajci Kriminalističke policije pretražili su šest nekretnina unutar gradskih granica Augsburga. Nekretnine su uključivale i privatne i poslovne nekretnine.

Policajci iz Odjela za narkotike i organizirani kriminal provodili su opsežne istrage nekoliko mjeseci, uključujući i sumnju na ilegalnu trgovinu drogom i ilegalno posjedovanje oružja.

Tijekom operacije izvršene su dvije neriješene tjeralice. 46-godišnji hrvatski državljanin uhićen je pod optužbama koje uključuju trgovinu drogom i kršenje Zakona o kontroli ratnog oružja.

34-godišnji poljski državljanin uhićen je na temelju naloga za preventivni pritvor.

Tijekom pretrage drugog osumnjičenika, policajci su pronašli i zaplijenili razne narkotike i droge (amfetamin, tablete ecstasyja, marihuanu) u količinama od nekoliko desetaka do nekoliko stotina grama. Na zahtjev Ureda javnog tužitelja Augsburga, 44-godišnjak je u petak (13. ožujka 2026.) izveden pred suca Okružnog suda u Augsburgu zbog optužbi za trgovinu narkoticima u znatnim količinama.

44-godišnjak je njemački državljanin.

Policajci su također zaplijenili nekoliko doza kokaina, kao i mobitele i uređaje za pohranu podataka, piše Fenix Magazin.