Hrvatski dopisnik iz Washingtona pojasnio što će se dogoditi ako SAD uspiju nametnuti kontrolu nad Venezuelom

Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona, Ivica Puljić, javio se uživo s analizom američkog napada na Venezuelu i hvatanjem Nicolasa Madura.

"Trump je rekao da će oni upravljati Venzuelom, da će odrediti ljude. Spremni su i za drugi, mnogo veći napad, ako bude potreban, rekao je Trump. Dodao je da su trupe sinoć bile na tlu Venezuele i mogle bi opet. Američke naftne kompanije dolaze u Veneuuelu, američka dominacija u zapadnjoj hemisferi više nikada neće biti upitna, diktatori sada znaju što im se može dogoditi, dodao je Trump", rekao je Puljić.

Istaknuo je i prijetnju Marca Rubia Kubi, i da o misiji nisu unaprijed obavijestili Kongres. "Trump je dodao da Kongres ima običaj da iz njega cure informacije. Dakle, predsjednik Amerike ne vjeruje svojim zakonodavcima iz Kongresa."

Rekao je i da je "pitanje svih pitanja" kakve će međunarodne posljedice imati ovaj čin.

"Američki intervencionizam se vratio, sad vidimo, u Trumpovom koloritu. Ako Sjedinjene Države uspiju nametnuti kontrolu nad Venezuelom, a time i nad najvećim svjetskim dokazanim rezervama nafte, to će označiti veliku promjenu globalne moći. Osiguravanje kontrole nad naftom iz Venezuele smanjilo bi američku ranjivost na poremećaje u obskrbi energijom u Perzijskom zaljevu i pružilo bi tampon protiv šokova u toj obskrbi u slučaju sukoba s Iranom. Istodobno, takva kontrola ojačala bi sposobnost SAD-a da oblikuju globalne tokove i cijene nafte, jačajući središnju ulogu dolara na energetskim tržištima, pomažući u očuvanju petrodolarskog sustava koji podupre američku financijsku moć", objasnio je Puljić.

"Venezuela bi tako postala više od regionalnog pitanja. Postala bi strateški presedan, demonstracija da se ekonomski pritisak, politički inženjering i ako je potrebno sila, mogu koristiti za restrukturanje suverenih država i preusmjeravanje globalne ravnoteže moći. U budućnosti možemo očekivati energetsku kontrolu s granicama američke moći i geopolitičkih sukoba daleko, daleko iznad Caracasa", dodao je Puljić.