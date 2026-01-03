Close Menu

Hrvatski dopisnik iz Washingtona pojasnio što će se dogoditi ako SAD uspiju nametnuti kontrolu nad Venezuelom

Analizirao je napad

Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona, Ivica Puljić, javio se uživo s analizom američkog napada na Venezuelu i hvatanjem Nicolasa Madura.

"Trump je rekao da će oni upravljati Venzuelom, da će odrediti ljude. Spremni su i za drugi, mnogo veći napad, ako bude potreban, rekao je Trump. Dodao je da su trupe sinoć bile na tlu Venezuele i mogle bi opet. Američke naftne kompanije dolaze u Veneuuelu, američka dominacija u zapadnjoj hemisferi više nikada neće biti upitna, diktatori sada znaju što im se može dogoditi, dodao je Trump", rekao je Puljić.

Istaknuo je i prijetnju Marca Rubia Kubi, i da o misiji nisu unaprijed obavijestili Kongres. "Trump je dodao da Kongres ima običaj da iz njega cure informacije. Dakle, predsjednik Amerike ne vjeruje svojim zakonodavcima iz Kongresa."

Rekao je i da je "pitanje svih pitanja" kakve će međunarodne posljedice imati ovaj čin.

"Američki intervencionizam se vratio, sad vidimo, u Trumpovom koloritu. Ako Sjedinjene Države uspiju nametnuti kontrolu nad Venezuelom, a time i nad najvećim svjetskim dokazanim rezervama nafte, to će označiti veliku promjenu globalne moći. Osiguravanje kontrole nad naftom iz Venezuele smanjilo bi američku ranjivost na poremećaje u obskrbi energijom u Perzijskom zaljevu i pružilo bi tampon protiv šokova u toj obskrbi u slučaju sukoba s Iranom. Istodobno, takva kontrola ojačala bi sposobnost SAD-a da oblikuju globalne tokove i cijene nafte, jačajući središnju ulogu dolara na energetskim tržištima, pomažući u očuvanju petrodolarskog sustava koji podupre američku financijsku moć", objasnio je Puljić.

"Venezuela bi tako postala više od regionalnog pitanja. Postala bi strateški presedan, demonstracija da se ekonomski pritisak, politički inženjering i ako je potrebno sila, mogu koristiti za restrukturanje suverenih država i preusmjeravanje globalne ravnoteže moći. U budućnosti možemo očekivati energetsku kontrolu s granicama američke moći i geopolitičkih sukoba daleko, daleko iznad Caracasa", dodao je Puljić.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0