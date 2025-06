Hrvatski boksač teško nokautiran u prvoj rundi boksačkog spektakla

Hrvatski boksač Marko Milun (28) završio je s nastupom na WBC-ovom Grand Prix turniru u Rijadu. U meču osmine finala poražen je teškim nokautom u prvoj rundi od Poljaka Piotra Lacza (27). Lacz je ostao neporažen u profesionalnoj karijeri s omjerom 14-0, dok je Milun doživio prvi poraz u drugom profesionalnom meču.

Poljak je od početka zauzeo sredinu ringa, no Milun ga je poslije samo jedne minute borbe odlično pogodio u tijelo i poslao ga u knockdown. Sudac mu je brojao, no Lacz je nastavio s borbom. Ustao se i samo 48 sekundi prije kraja prve runde došao do nokauta.

Milun je izblokirao udarac desnicom, no nije na vrijeme podigao lijevu ruku, što je ostavilo prostor za Lacza. On je snažnim i preciznim lijevim krošeom poslao hrvatskog boksača na pod i ekspresno izborio četvrtfinale.

Milun je Lacza dobio dvaput u amaterima

Milun i Lacza su se prije večerašnjeg meča dva puta susreli tijekom njihovog vremena u amaterima, a Milun je oba puta slavio. Njihov prvi međusobni okršaj dogodio se 2023. godine na Real Boxing Cupu, gdje je Milun slavio većinskom odlukom svih petorice sudaca. Samo dva mjeseca kasnije ponovno su ušli u ring, a ishod je bio identičan - pobjeda hrvatskog boksača.

Milun je u prvom kolu brutalno nokautirao Nijemca Emrullaha Kayu lijevim krošeom u prvoj rundi te ušao među 16 najboljih, no nije uspio proći u četvrtfinale. Lacz će se za mjesto u polufinalu boriti protiv Kevina Ramireza.

Osim više od 200.000 dolara novčane nagrade i medijske pozornosti, koliko dobivaju pobjednici ovog turnira, četvorica ukupnih pobjednika po kategorijama dobit će poziciju službenog izazivača za WBC Silver titulu. Ovaj naslov jamči mjesto među prvih deset izazivača svjetskog prvaka, piše Index.