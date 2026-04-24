Hrvatske vaterpolistice danas protiv Portugala za nastavak pobjedničkog niza na Malti

Po okončanju trećeg natjecateljskog dana ili četvrtka na Malti, turniru Divizije 2 Svjetskog kupa, poznate su i sljedeće suparnice hrvatske ženske reprezentacije. Naše će se djevojke u petak, u četvrtfinalu sastati s izabranom vrstom Portugala, s početkom u 16.30 sati.

Hrvatska je na putu do četvrtzavršnice svladala redom; Slovačku 23:3, Južnu Afriku 23:11 i Maltu 22:11.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pobjede u sva tri susreta na začetku malteškog turnira bila su gotovo pa uračunata, te ostvarena protiv suparnica koje nisu na kvalitativnoj razini naših djevojaka. Međutim, to ne znači da ne zaslužuju pozornost i čestitke. Prije svega poradi očite ozbiljnosti kojima su naše igračice prišle svakoj utakmici.

Apsolutno moram biti i jesam zadovoljna. Tri visoke pobjede s postignutih uvijek 22 ili 23 gola. Jedan novinar me ovdje pitao nakon susreta protiv Slovačke u 1. kolu, je li to naša najveća pobjeda. Da, pobjeda 23:3 je rekordna, najviša pobjeda u povijesti hrvatske seniorske reprezentacije – s Malte će u četvrtak navečer naša izbornica Mia Šimunić. Najveća razlika pogodaka, najmanje primljenih, najviše postignutih golova. To samo govori da su djevojke bile maksimalno ozbiljne, odgovorne, kao u napadu, tako i u obrani.

Portugal u petak je već sastav kudikamo jači od reprezentacija s kojima su naše djevojke dosad igrale na Malti.

Je, jače malo jesu od ovih utakmica koje smo dosad imali. Dobra su reprezentacija, to ne krijem, ali mislim da ako mi odigramo kako znamo i što možemo, da bi se lijepe vijesti mogle nastaviti – pripomenula je izbornica Mia Šimunić.

Nakon tri dominantne utakmice s velikom gol-razlikom, čekamo Portugal. Mislim da smo spremne, cure su pokazale to, te smatram da budemo li prave u obrani i napadu, možemo to dobiti – rekla je reprezentativka Iva Rožić.

Portugalke su dosad svladale Veliku Britaniju raspucavanjem peteraca 13:10, zatim Kazahstan 10:8, dok su poražene od Kanade 15:10. Podsjetimo također da su Portugalke na Europskom prvenstvu početkom godine u Funchalu zauzele 12. mjesto, dok je Hrvatska bila na 6. mjestu.

Pobijede li u petak naše igračice, u polufinalu bi nam suparnice bile pobjednice utakmice Kina – Turska ili vjerojatno reprezentacija Kine, ali nećemo sada o tomu. Idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu, dakle prvo – Portugal od 16.30 sati.

Svi četvrtfinalni parovi su: Rusija – Brazil, Kina – Turska, HRVATSKA – Portugal i Kanada – Velika Britanija.