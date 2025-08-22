Hrvatske tenisačice zaustavljene u kvalifikacijama za US Open

Hrvatske predstavnice, 19-godišnja Petra Marčinko i 34-godišnja Petra Martić, nisu uspjele izboriti prolaz u 3. kolo kvalifikacija za US Open, posljednji Grand Slam turnir sezone koji počinje u nedjelju. Marčinko je nakon preokreta izgubila od Aline Čarajeve 1:6, 6:1, 7:5, dok je Martić poražena od Kineskinje Xiyu Wang rezultatom 7:5, 6:4.

Za mladu Marčinko to znači da će još čekati priliku za prvi nastup u glavnom turniru Grand Slama. Protiv Čarajeve je imala dvije meč-lopte u trećem setu, no nije ih uspjela realizirati, nakon čega je izgubila servis i meč. Martić je pak odigrala iscrpljujući dvoboj protiv Wang – prvi set trajao je sat i 17 minuta, a cijeli meč nešto više od dva sata – no u ključnim trenucima kineska tenisačica pokazala je više mirnoće i preciznosti.

