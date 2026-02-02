Hrvatske ruže na dočeku rukometaša pjevale Hajdukovu 'himnu'

Neposredno prije dolaska brončanih hrvatskih rukometaša na Trg bana Jelačića, publiku je zagrijao nastup benda Hrvatske ruže. Dok su gledatelji uz televizijske prijenose pratili kako se autobus s reprezentacijom Ilicom približava središtu grada, s pozornice su se začuli prvi taktovi pjesme Dalmacijo.

Riječ je o skladbi koja se godinama pjeva na Poljudu i koju mnogi doživljavaju kao jednu od neslužbenih himni Hajduka. Dalmacijo spada među najprepoznatljivije dalmatinske navijačko-domoljubne pjesme, a njezina snažna emotivna poruka, ispunjena nostalgijom i ponosom prema zavičaju, učinila ju je nezaobilaznom na sportskim slavljima i feštama diljem Dalmacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako nikada nije službeno proglašena klupskom himnom, pjesma je duboko ukorijenjena među navijačima Hajduka, osobito Torcidom, koja je redovito koristi kao simbol zajedništva i atmosfere na tribinama. Na Poljudu se izvodi prije svake domaće utakmice i zauzima posebno mjesto u navijačkoj tradiciji kluba.