Hrvatske posade blistaju na Svjetskom prvenstvu klase zvijezda u Splitu

Regatno polje ispred Uvale Baluni oživjelo je sve do sumraka, no hrvatski jedriličari imali su razloga za osmijeh

Četvrti dan Svjetskog prvenstva u jedriličarskoj klasi zvijezda donio je dug i zahtjevan program: zbog nadoknade za srijedu jedrilo se dva plova, a start je kasnio više od sat vremena. Regatno polje ispred Uvale Baluni oživjelo je sve do sumraka, no hrvatski jedriličari imali su razloga za osmijeh.

Mate Arapov i Ante Šitić odličnim su jedrenjem skočili na peto mjesto ukupnog poretka, dok su Tonči Stipanović i Tudor Bilić zahvaljujući dvama trećim prolascima ciljem sada osmi.

Na vrhu ljestvice i dalje su Nijemci Nick Heuwinkel i Jesper Spehr, a prate ih američko-njemačka posada Paul Cayard i Frithjof Kleen. No hrvatske ekipe ostaju u igri za odličja, osobito jer se nakon petka briše najlošiji rezultat, što bi dodatno moglo promiješati poredak.

„Nemamo kalkulacija, idemo na pobjedu,“ poručio je flokist Tudor Bilić nakon povratka u marinu.

Poredak nakon četiri plova:

  1. Heuwinkel/Spehr (Njemačka) 40 bodova
  2. Cayard/Kleen (SAD) 47
  3. Kusnierewicz/Prada (Poljska) 53
  4. Doyle/Infelise (SAD) 55
  5. Arapov/Šitić (Hrvatska) 62
  6. Negri/Lambertenghi (Italija) 64
  7. Jennings/Trouche (SAD) 66
  8. Stipanović/Bilić (Hrvatska) 67

Sljedeća dva dana odlučit će o medaljama, a domaće posade u sve boljoj formi žele iskoristiti prednost poznavanja splitskog akvatorija.

