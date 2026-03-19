Hrvatska 'zgazila' Švicarsku u prijateljskoj utakmici, naši rukometaši maestralno su to odigrali

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu, prvi put nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu 2026. Danas su u Zadru igrali prijateljsku utakmicu protiv Švicarske, a u susretu su donijeli pobjedu rezultatom 34:26 (15:14).

Bio je to poseban trenutak i za zadarsku publiku, koja je nakon sedam godina mogla ponovno uživo gledati hrvatsku reprezentaciju u dvorani Krešimira Ćosića.

HRVATSKA: Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Dino Slavić, David Mandić, Marin Jelinić 2, Zvonimir Srna 2, Leon Ljevar 6, Diako Neris Ćeško, Luka Cindrić 6, Ivan Martinović 7, Ivano Pavlović 2, Patrik Martinović 1, Mario Šoštarić 1, Filip Glavaš 3, Veron Načinović 3, Josip Šimić 1, Zlatko Raužan, Leon Šušnja

ŠVICARSKA: Nikola Portner, Mathieu Seravalli, Felix Aellen 3, Nico Eggimann 2, Dimitrij Küttel 2, Michael Kusio, Laube Lukas, Noam Leopold, Lucas Master, Tim Rellstab, Lenny Rubin 2, Luca Sigrist, Gino Steenaerts, Levin Wanner 1, Joel Willecke 4, Manuel Zehnder 7, Samuel Zehnder 5